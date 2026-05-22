Sturz beim Überholen: Biker (60) schwer verletzt

Motorradunfall am Freitagvormittag in St. Stefan im Rosental (Südoststeiermark): Ein 60-jähriger Motorradlenker kam bei einem Überholmanöver zu Sturz. Er musste mit schweren Verletzungen ins LKH gebracht werden.
Das sonnige Wetter lockte am Freitag zu Motorradausfahrten – für einen 60-jährigen Steirer hatte das fatale Folgen. Gegen 8.20 Uhr war er auf der L216 in Richtung St. Stefan im Rosental unterwegs, als es zu dem Unfall kam.
Gefährliches Manöver
Er wollte einen Lkw, gelenkt von einem 52-Jährigen, überholen. Das Manöver war knapp berechnet, weshalb er vor dem Lkw scharf nach rechts einscherte. Dabei dürfte er auf das Straßenbankett geraten und in der Folge zu Sturz gekommen sein. Der Lkwlenker konnte dem Motorradlenker gerade noch ausweichen, kollidierte jedoch mit dem am Boden liegenden Motorrad.
Nach der Erstversorgung wurde der Motorradlenker mit schweren Verletzungen ins LKH Oststeiermark, Standort Feldbach, eingeliefert. Im Einsatz standen die Polizei, das Rote Kreuz samt Notärztin, die Feuerwehren St. Stefan im Rosental, Lichendorf und Paldau mit 24 Kräften sowie die Straßenmeisterei St. Stefan im Rosental. Die Landesstraße für etwa zwei Stunden gesperrt.
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