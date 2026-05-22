Sturz beim Überholen: Biker (60) schwer verletzt

Gefährliches Manöver

Er wollte einen Lkw, gelenkt von einem 52-Jährigen, überholen. Das Manöver war knapp berechnet, weshalb er vor dem Lkw scharf nach rechts einscherte. Dabei dürfte er auf das Straßenbankett geraten und in der Folge zu Sturz gekommen sein. Der Lkwlenker konnte dem Motorradlenker gerade noch ausweichen, kollidierte jedoch mit dem am Boden liegenden Motorrad.