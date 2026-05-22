Papierindustrie: KV-Einigung unter Inflationsrate

Erst nach Kampfmaßnahmen bewegten sich Arbeitgeber

Die Ist-Löhne und -Gehälter in der Papierindustrie werden um 1,8 Prozent plus 28 Euro erhöht. Das ergibt bei den Ist-Löhnen und -Gehältern laut Gewerkschaft eine Erhöhung von 2,5 Prozent im Durchschnitt und bis zu 2,75 Prozent für die niedrigsten Einkommen.