Hans Knauß: „Was ist denn das für ein Vogel?“

Rennsau und Mister Oberschenkel

Die Nachrichten, dass unsere Routiniers Vincent Kriechmayr und Conny Hütter auch im kommenden Winter fahren, lassen sein Herz natürlich höher schlagen. „Die Conny ist eine echte Rennsau. Sie ist das Sinnbild, dass man am Renntag noch mehr geben muss als im Training. Und der Vinc zeigt allen, wie man trainiert. Schau dir nur seinen Oberschenkel an!“ Den ÖSV sieht Knauß „auf dem richtigen Weg“. Durch einige strukturelle und personelle Veränderungen habe man das Schiff auf Kurs gebracht. „Jetzt heißt es dranbleiben, flexibel und mutig bleiben. Von den Träumen, dass es eines Tages wieder Neunfachsiege gibt, müssen wir uns aber verabschieden.“