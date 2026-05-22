Österreichische Kontrollen zu Tschechien bleiben

An den Gesprächen der beiden Politiker nahm jetzt auch der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, teil. „Der Schutz der europäischen Außengrenzen und der österreichischen Bevölkerung vor organisierter Kriminalität erfordert neben einem politischen Schulterschluss auch eine enge und gut abgestimmte polizeiliche Zusammenarbeit (...)“, sagte Ruf. Die Polizei habe sich im vergangenen Jahr fast 6000 Mal ausgetauscht. Weitere Themen waren unter anderem Rückkehrzentren und Asylverfahren in Staaten außerhalb der EU sowie die Rückkehrpolitik generell.