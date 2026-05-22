„WM-Spekulanten könnten mit Tickets überbleiben“

New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani reagierte, stellt für die Big-Apple-Einwohner 1000 Karten, die aus dem Kontingent des Organisationskomitees stammen, zum Preis von 50 US-Dollar zur Verfügung. Inklusive Hin- und Rückfahrt zum/vom Stadion – die mit Abstand billigste Option, um die WM zu erleben. Eine andere Alternative wäre abzuwarten. Viele WM-Spekulanten könnten mit ihren Tickets und Zimmern überbleiben, die Preise könnten zu den Spielen hin noch in den Keller stürzen.