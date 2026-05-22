OECD fordert von uns mehr Tempo beim Klimaschutz

Erneuerbare Energie als Stärke

Mehr als 80 Prozent des heimischen Stroms stammen inzwischen aus erneuerbaren Quellen. Auch beim gesamten Energieverbrauch liegt Österreich mit 43 Prozent erneuerbarer Energie klar über dem EU-Durchschnitt. Die OECD sieht darin einen wichtigen Erfolg der vergangenen Jahre. Positiv bewertet wird außerdem, dass Umweltmaßnahmen wie thermische Sanierungen oder der Austausch fossiler Heizungen trotz wirtschaftlich schwieriger Zeiten fortgeführt wurden.