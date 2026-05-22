Jetzt drohen Medizin-Kollaps und K.o.-Prüfungen

Laut dem geplanten Uni-Budget bekommen die Universitäten nicht nur keine Inflationsanpassung, sondern auch schon von Haus aus weniger Geld als jetzt. Das hätte dramatische Auswirkungen, laut der Universitätenkonferenz wäre jeder fünfte Arbeitsplatz in den Unis gefährdet. „Stellen würden nicht nachbesetzt werden können, aber darüber hinaus müsste man wohl auch Personal kündigen“, befürchtet Stefan Koch, Rektor der Johannes Kepler Universität Linz.