„Passenger“ nimmt Sie auf eine Horrorfahrt mit

Der amerikanische Drehbuchautor Zachary Donohue und der britische Horrorautor T.W. Burgees waren seit Jahren Fans der Arbeiten des jeweils anderen. So taten sich die beiden zusammen und kreaierten einen Horrorfilm über einen verfluchten Roadtrip-Film. Im Mittelpunkt der Geschichte stehen Tyler und Madi. „Wir wollten Figuren erschaffen, mit denen das Publikum mitfiebert“, erklärt Donohue.