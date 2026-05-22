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Ab 28. Mai im Kino

„Passenger“ nimmt Sie auf eine Horrorfahrt mit

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22.05.2026 15:11
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am 28. Mai kommt der Kinofilm „Passenger“ in die österreichischen Kinos und nimmt die Zuschauer mit auf einen Roadtrip, der alles andere als Spaß und Vergnügen bereithält. Zum Kinostart verlost die „Krone“ Kinotickets und mehr.

Der amerikanische Drehbuchautor Zachary Donohue und der britische Horrorautor T.W. Burgees waren seit Jahren Fans der Arbeiten des jeweils anderen. So taten sich die beiden zusammen und kreaierten einen Horrorfilm über einen verfluchten Roadtrip-Film. Im Mittelpunkt der Geschichte stehen Tyler und Madi. „Wir wollten Figuren erschaffen, mit denen das Publikum mitfiebert“, erklärt Donohue.

(Bild: © 2026 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED. / Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2026 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED. / Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2026 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED. / Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2026 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED. / Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2026 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED. / Constantin Film Österreich)

Tyler träumt von einem romantisierten amerikanischen Roadtrip, bis ein grausamer Unfall auf dem Highway die Idylle zerstört. Sie verlassen den Unfallort – aber nicht allein. Eine dämonische Präsenz namens „The Passenger“ verwandelt ihr Van-Life-Abenteuer in einen Albtraum, aus dem es keinen Ausweg zu geben scheint.

(Bild: adobe stock – Ghulam, © 2026 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED. / Constantin Film Österreich)

Mitmachen und gewinnen
Zum Kinostart am 28. Mai verlost die „Krone“ neben 1x2 Kinogutscheinen auch ein Fahrsicherheitstraining von ARBÖ. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 28. 5, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

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