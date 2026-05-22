ÖFB-Team spielt Nations League in Wien und Linz

Zum Auftakt der Gruppenphase am 24. September spielen die Österreicher in der Linzer Raiffeisen Arena gegen Israel, drei Tage später empfängt die ÖFB-Auswahl Kosovo im Wiener Happel Stadion. Das letzte Heimspiel dieser Gruppenphase der Liga B3 gegen Irland steigt am 14. November erneut in Linz. Der Ticketverkauf für das September-Doppel startet am 2. Juni.