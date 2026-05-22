Intime Liebes-Frage: So reagiert Prinzessin Alexia

Und Fans der niederländischen Prinzessinnen werden wohl auch noch weiter darauf warten müssen. Am Donnerstag jedenfalls wich Alexia der Frage geschickt aus, sprach zuerst darüber, dass es nicht immer einfach für sie sei, im Interesse der Medien zu stehen. Und dass sie in der Vergangenheit im Umgang mit den Medien „nicht immer kluge Dinge“ getan habe.