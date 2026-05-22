Intime Liebes-Frage: So reagiert Prinzessin Alexia

Beim alljährlichen Fotoshooting der niederländischen Königsfamilie in Den Haag waren wieder einmal alle Augen auf die drei hübschen Prinzessinnen Amalia, Alexia und Ariane gerichtet. Und dann war plötzlich sogar das Liebesleben der Jung-Royals Thema ...
König Willem-Alexander und Königin Máxima posierten am Donnerstag gut gelaunt mit ihren Töchtern für die Fotografen im Garten des Landguts Clingendael in der Nähe von Den Haag. Und dass nicht nur Kronprinzessin Amalia, sondern auch ihre Schwestern Alexia und Ariane an diesem Nachmittag für Begeisterung sorgten, versteht sich fast von selbst!
Stylishe Königsfamilie
Denn die Prinzessinnen bewiesen wieder einmal, dass sie den guten Stil eindeutig von ihrer Mama Máxima geerbt haben. Während Amalia etwa auf Jeans und Blazer im Chanel-Stil setzte, sah Ariane in einer gestreiften Stoffhose mit passender Seidenbluse richtig fesch aus.
Alexia trug hingegen als Einzige ein Kleid – stand dann aber plötzlich nicht nur wegen ihres olivgrünen Outfits im Mittelpunkt des Interesses, sondern wegen einer pikanten Frage zu ihrem Liebesleben.
Alexia verliebt in Rapper?
Die Journalisten fragten nämlich frech nach, was denn an den Liebes-Gerüchten rund um Sänger Antoon (21) dran sei. Wie es heißt, sei die 20-Jährige im letzten Jahr nach dem Prinsjesdag von dem Rapper abgeholt worden, wurde in niederländischen Medien spekuliert. Eine offizielle Liebes-Bestätigung steht bislang allerdings noch aus.
Und Fans der niederländischen Prinzessinnen werden wohl auch noch weiter darauf warten müssen. Am Donnerstag jedenfalls wich Alexia der Frage geschickt aus, sprach zuerst darüber, dass es nicht immer einfach für sie sei, im Interesse der Medien zu stehen. Und dass sie in der Vergangenheit im Umgang mit den Medien „nicht immer kluge Dinge“ getan habe.
Um danach laut niederländischer Medien kryptisch zu erklären: „Ich kenne meine eigene Wahrheit, ich weiß, wer ich bin, und ich weiß, wer meine Freunde sind. Und mehr kann ich dazu auch nicht wirklich sagen.“
Máxima ging dazwischen
Bei einer weiteren Nachfrage der Journalisten griff schließlich Mama Máxima resolut ein, erklärte, dabei handele es sich um eine private Angelegenheit. „Ich spreche lieber nicht über solche privaten Angelegenheiten“, fügte Alexia schließlich hinzu.
Ob verliebt oder nicht, das bleibt also auch weiterhin das süße Geheimnis von Prinzessin Alexia, die in London Ingenieurswissenschaften studiert ...
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