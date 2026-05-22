Beste Produktionen bei Wirtschaftsfilmtagen gekürt

Der Grand Prix Victoria ging bereits zum dritten Mal in Folge an die Produktionsfirma Fora Ultra. Ausgezeichnet wurde der Film „Take a Risk. Visit Linz.“ für den Tourismusverband Linz. Die Kampagne präsentiert die oberösterreichische Landeshauptstadt bewusst abseits klassischer Tourismusbilder als kreative und experimentierfreudige Stadt. Besonders beeindruckte die Jury der innovative Einsatz generativer KI, mit der reale Stadtbilder zu einer surrealen und visuell markanten Bildwelt verarbeitet wurden.