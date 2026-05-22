Beste Produktionen bei Wirtschaftsfilmtagen gekürt

Die Internationalen Wirtschaftsfilmtage zeichneten erneut die besten Wirtschaftsfilme und Corporate-Media-Produktionen im DACH-Raum aus. Im Mittelpunkt standen kreative Ideen, starke Bildsprache und innovative Ansätze – darunter auch der gezielte Einsatz künstlicher Intelligenz.
Die 32. Ausgabe der Internationalen Wirtschaftsfilmtage fand am Donnerstag ihren Höhepunkt in der feierlichen Verleihung von insgesamt 60 Victoria-Trophäen in Gold, Silber und Schwarz. Seit 1962 werden bei dem Festival alle zwei Jahre herausragende Wirtschaftsfilme und Corporate-Media-Produktionen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg und Südtirol ausgezeichnet.
Eröffnet wurden die Wirtschaftsfilmtage im Marmorsaal des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus. Filmschaffende, Kreative sowie Fachleute aus Marketing und Medien nutzten die Veranstaltung zum Austausch und Networking. Neu im Festivalprogramm waren die WFT-Talks, die zusätzliche Impulse zur Zukunft und Bedeutung audiovisueller Kommunikation lieferten.
Prämierte Unternehmen
Die Preisverleihung im Augustinerkeller zeichnete Produktionen aus, die mit emotionaler Wirkung, kreativer Umsetzung und handwerklicher Qualität überzeugten. Zu den prämierten Unternehmen zählten unter anderem Neulicht Film für Wohnservice Wien, Chelsy Filmproduktion für Energie AG Oberösterreich und Fora Ultra Filmproduktion für den Tourismusverband Linz.
Der Grand Prix Victoria ging bereits zum dritten Mal in Folge an die Produktionsfirma Fora Ultra. Ausgezeichnet wurde der Film „Take a Risk. Visit Linz.“ für den Tourismusverband Linz. Die Kampagne präsentiert die oberösterreichische Landeshauptstadt bewusst abseits klassischer Tourismusbilder als kreative und experimentierfreudige Stadt. Besonders beeindruckte die Jury der innovative Einsatz generativer KI, mit der reale Stadtbilder zu einer surrealen und visuell markanten Bildwelt verarbeitet wurden.
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