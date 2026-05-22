Gemeinde verkauft Thermalwasser an Poolbesitzer

Während andere Gemeinden im ganzen Land mit Dürre und Wasserknappheit zu kämpfen haben, verkauft eine Kärntner Kommune ihr Thermalwasser zur Befüllung von Pools.
„Aufgrund der aktuellen Diskussion rund um Wasserknappheit und den bewussten Umgang mit Trinkwasser und den bevorstehenden Sommertagen weisen wir darauf hin, private Pools mit Thermalwasser zu befüllen!“, sagt der Bad Bleiberger Bürgermeister Christian Hecher.
2,99 Euro pro Kubikmeter
Und nein, das ist kein Scherz. „Wir sind reich an Wasser, 2800 Liter pro Sekunde fließen aus dem Stollen“, erklärt der Ortschef. Um 2,99 Euro pro Kubikmeter kann das besondere Wasser gekauft werden. In der Gemeinde sei das nichts Ungewöhnliches.
„Alle Jahre wieder werden die Pools damit befüllt, auch in umliegenden Gemeinden. Ein Lkw liefert das Thermalwasser dorthin“, erklärt Hecher. „1962 wurde am Franz-Josef-Stollen eine Pumpstation errichtet, mit der das Thermalwasser über eine Leitung zum Rudolf-Hauptschacht gepumpt und anschließend zutage gefördert wird.“
Wird das Wasser nicht aufgefangen, würde es im wahrsten Sinne des Wortes sowieso den Bach hinuntergehen. „Und mit dieser Initiative findet unser besonderes Gut eine weitere Verwendung. Denn es handelt sich um Überwasser, das auch unsere Hotelanlagen nicht benötigen.“
Wasser auch medizinisch eingesetzt
Das Wasser in Bad Bleiberg habe eine wichtige gesundheitliche Bedeutung: „Im Kur- und Heilverfahren findet das Thermalwasser Anwendung bei Erkrankungen der Gelenke, der Wirbelsäule, des Bewegungsapparates sowie des Herz-Kreislauf-Systems und wird für medizinische Maßnahmen eingesetzt“, erklärt der Bürgermeister. Um die Anwendung im privaten Bereich bestmöglich nutzen zu können, empfiehlt Hecher, vorab Rücksprache mit dem Arzt des Vertrauens zu halten.
Weitere Informationen erhalten Interessierte im Marktgemeindeamt Bad Bleiberg oder telefonisch unter 04244/2211.
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