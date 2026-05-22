Gemeinde verkauft Thermalwasser an Poolbesitzer

„Aufgrund der aktuellen Diskussion rund um Wasserknappheit und den bewussten Umgang mit Trinkwasser und den bevorstehenden Sommertagen weisen wir darauf hin, private Pools mit Thermalwasser zu befüllen!“, sagt der Bad Bleiberger Bürgermeister Christian Hecher.

2,99 Euro pro Kubikmeter

Und nein, das ist kein Scherz. „Wir sind reich an Wasser, 2800 Liter pro Sekunde fließen aus dem Stollen“, erklärt der Ortschef. Um 2,99 Euro pro Kubikmeter kann das besondere Wasser gekauft werden. In der Gemeinde sei das nichts Ungewöhnliches.