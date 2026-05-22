„5,7 Milliarden für Fossile“: Klimademo in Wien

Freitagnachmittag sind in Wien erneut Klimaaktivisten von „Fridays for Future“ auf den Straßen unterwegs. Unter dem Motto „Geld für Zukunft statt fossile Steuergeschenke“ startete die Demonstration um 15.30 Uhr am Schwarzenbergplatz und führte quer durch die Innenstadt bis zum Maria-Theresien-Platz. Dort ist gegen 18 Uhr eine Abschlusskundgebung geplant.