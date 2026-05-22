„5,7 Milliarden für Fossile“: Klimademo in Wien

Freitagnachmittag sind in Wien erneut Klimaaktivisten von „Fridays for Future“ auf den Straßen unterwegs. Unter dem Motto „Geld für Zukunft statt fossile Steuergeschenke“ startete die Demonstration um 15.30 Uhr am Schwarzenbergplatz und führte quer durch die Innenstadt bis zum Maria-Theresien-Platz. Dort ist gegen 18 Uhr eine Abschlusskundgebung geplant.
Hintergrund der Demo ist das geplante Doppelbudget der Bundesregierung bis 2029. Die Veranstalter kritisieren vor allem die geplanten Einsparungen sowie Förderungen für fossile Energien. Laut den Aktivisten würden jährlich rund 5,7 Milliarden Euro in klimaschädliche Subventionen fließen.
Inszeniertes Aktionsbild
Für Aufmerksamkeit soll auch ein inszeniertes Aktionsbild sorgen. Der Demozug wurde dafür in zwei Teile geteilt. In den ersten Reihen marschierten Teilnehmer in schwarzer oder weißer Business-Kleidung und symbolisierten politische Entscheidungsträger.
Dahinter folgten Demonstranten mit großen gebastelten Augen-Masken, die laut Organisatoren die „wachsame Zivilbevölkerung“ darstellen sollen.
„Dresscode“ für Klimademo
Die Teilnehmer wurden im Vorfeld dazu aufgerufen, entweder in Anzug, Blazer oder Hemd zu erscheinen oder vor Ort spezielle T-Shirts und Augen-Requisiten zu übernehmen.
Gestartet wurde am Schwarzenbergplatz, danach zog der Demonstrationszug durch die Wiener Innenstadt inklusive möglicher Verkehrsbehinderungen.
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