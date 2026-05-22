Hilfsflotte: Aktivisten misshandelt und verletzt

Soldaten „viel, viel gewalttätiger“ als bei erster Gaza-Hilfsflotte

Auch der türkische Aktivist Kitay, der als Teil einer zehnköpfigen Mannschaft an der Hilfsflotte teilnahm, berichtet von Schlägen und Gewalt. „Leider behandeln sie ihre Tiere besser“, sagt er AFP. Für Kitay war es bereits die zweite Fahrt mit einer Gaza-Hilfsflotte. Auch beim ersten Mal im April seien sie von der israelischen Marine gestoppt worden. Doch dieses Mal seien die israelischen Soldaten „viel, viel gewalttätiger“ vorgegangen.