Geena Davis haut Cannes mit Mega‑Dekolleté um

Einsatz für Frauenrechte

Hinter dem auffälligen Auftritt steckt aber auch etwas, das zu Geena Davis einfach dazugehört: Haltung. Seit Jahrzehnten setzt sie sich für Frauenrechte und Gleichberechtigung in Hollywood ein. In einem Gespräch mit der „Times“ erzählte sie offen, wie lange es gedauert hat, bis sie ihr Aussehen und ihr Alter wirklich annehmen konnte. „Es war immer ein Kampf“, sagte sie über ihr Selbstbewusstsein. „Aber es wurde mit den Jahren viel besser. Ich habe das Gefühl, mit jedem Jahrzehnt attraktiver geworden zu sein.“