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Wow mit 70!

Geena Davis haut Cannes mit Mega‑Dekolleté um

Society International
22.05.2026 15:42
Haben Sie sie erkannt? Geena Davis begeisterte mit Hammer-Figur und Mega-Dekolleté in Cannes.
Haben Sie sie erkannt? Geena Davis begeisterte mit Hammer-Figur und Mega-Dekolleté in Cannes.(Bild: AFP/JULIE SEBADELHA)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Was für ein Auftritt an der Côte d’Azur! Geena Davis sorgte bei der amfAR‑Gala in Cannes mühelos für Aufsehen! Ihr Kleid ließ extrem tief blicken und sie zeigte ganz nebenbei, dass sie mit 70 noch immer eine Topfigur hat. Eine echte Ansage.

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Die 70‑Jährige glitt am Donnerstagabend über den lila Teppich und sah dabei frischer und jünger aus als viele deutlich Jüngere. In einem weißen, schulterfreien Kleid mit einem extrem tiefen Ausschnitt zeigte die Oscarpreisträgerin ihre Topfigur und löste bei Fotografen wie Gästen einen echten Wow‑Moment aus.

Besonders ins Auge fiel, wie die locker drapierten Stofffalten rund um den Ausschnitt ihre schlanke Silhouette betonten. Dazu trug Davis funkelnde Diamantohrringe und einen passenden Armreif. Die lange Schleppe setzte dem Look das i‑Tüpfelchen auf.

Wow‑Moment auf dem lila Teppich
Wow‑Moment auf dem lila Teppich(Bild: AP/Scott A Garfitt)

Auch ihre Frisur passte perfekt zum eleganten Auftritt: Die brünetten Haare trug sie in sanften Wellen offen über den Rücken fallend. Selbstbewusst und gut gelaunt bereitete sich die Schauspielerin auf ihre Rolle als Gastgeberin der berühmten Benefiz-Gala vor.

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Einsatz für Frauenrechte
Hinter dem auffälligen Auftritt steckt aber auch etwas, das zu Geena Davis einfach dazugehört: Haltung. Seit Jahrzehnten setzt sie sich für Frauenrechte und Gleichberechtigung in Hollywood ein. In einem Gespräch mit der „Times“ erzählte sie offen, wie lange es gedauert hat, bis sie ihr Aussehen und ihr Alter wirklich annehmen konnte. „Es war immer ein Kampf“, sagte sie über ihr Selbstbewusstsein. „Aber es wurde mit den Jahren viel besser. Ich habe das Gefühl, mit jedem Jahrzehnt attraktiver geworden zu sein.“

2004 gründete sie das Geena Davis Institute on Gender in Media, nachdem ihr aufgefallen war, wie stark männliche Figuren in Kinderprogrammen dominieren. Seitdem kämpft sie mit ihrem Institut gegen Ungleichheit in der Branche und fordert konsequent mehr starke Frauenrollen auf der Leinwand.

Geena Davis zeigt, wie glamourös 70 aussehen kann.
Geena Davis zeigt, wie glamourös 70 aussehen kann.(Bild: AFP/THIBAUD MORITZ)
Tief ausgeschnittenes Kleid, starke Ausstrahlung, großer Auftritt bei der amfAR‑Gala.
Tief ausgeschnittenes Kleid, starke Ausstrahlung, großer Auftritt bei der amfAR‑Gala.(Bild: EPA/CLEMENS BILAN)

Mit ihrem spektakulären Auftritt in Cannes zeigte Geena Davis jetzt einmal mehr: Schönheit, Ausstrahlung und Selbstbewusstsein kennen offenbar wirklich kein Alter!

Neflix-Comeback mit weiteren Ü70-Stars
Geena Davis zählt seit den 80ern zu den bekanntesten Hollywoodstars. Mit Kultfilmen wie „Thelma & Louise“, „Die Fliege“ und ihrem Oscar für „Die Reisen des Mr. Leary“ wurde sie international berühmt. Später folgten Hits wie „Stuart Little“ und die Serie „Commander in Chief“. Mit anderen Ü70‑Stars wie Alfred Molina und Bill Pullman mischt sie außerdem in der neuen Netflix‑Serie „The Boroughs“ mit – ein echtes Power‑Trio, das zeigt, dass Hollywood jenseits der 70 erst richtig Spaß macht.

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