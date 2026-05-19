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Muttertags-Panne

86-Jährige wartet bis heute auf ihren Blumenstrauß

Wien
19.05.2026 05:00
Der Gruß zum Muttertag welkt im Paketshop vor sich hin. (Symbolbild)
Der Gruß zum Muttertag welkt im Paketshop vor sich hin. (Symbolbild)(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Philipp Stewart
Von Philipp Stewart

Eine betagte 86-jährige Wienerin wartete umsonst auf Muttertagsblumen – doch der Zusteller machte es sich bequem und lieferte den Strauß kurzerhand in einem Handyshop ab. Warum sich der Kundendienst im Recht sieht.

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Die Tochter in London, die Mutter in Wien – 86 Jahre alt, nicht in der Lage, die Wohnung ohne Hilfe zu verlassen. Zum Muttertag bestellte Karin D. daher, wie auch die Jahre zuvor, einen Blumenstrauß via Online-Versand. Die Blumen kamen stets zuverlässig bei der Mutter an. Diesmal lief es anders.

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