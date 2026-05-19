86-Jährige wartet bis heute auf ihren Blumenstrauß

Die Tochter in London, die Mutter in Wien – 86 Jahre alt, nicht in der Lage, die Wohnung ohne Hilfe zu verlassen. Zum Muttertag bestellte Karin D. daher, wie auch die Jahre zuvor, einen Blumenstrauß via Online-Versand. Die Blumen kamen stets zuverlässig bei der Mutter an. Diesmal lief es anders.