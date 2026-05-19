86-Jährige wartet bis heute auf ihren Blumenstrauß

Eine betagte 86-jährige Wienerin wartete umsonst auf Muttertagsblumen – doch der Zusteller machte es sich bequem und lieferte den Strauß kurzerhand in einem Handyshop ab. Warum sich der Kundendienst im Recht sieht.
Die Tochter in London, die Mutter in Wien – 86 Jahre alt, nicht in der Lage, die Wohnung ohne Hilfe zu verlassen. Zum Muttertag bestellte Karin D. daher, wie auch die Jahre zuvor, einen Blumenstrauß via Online-Versand. Die Blumen kamen stets zuverlässig bei der Mutter an. Diesmal lief es anders.
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