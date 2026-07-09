Geburtstagsfeier für Miles Davis und John Coltrane

Ravi Coltrane, der nun schon 20 Jahre älter ist, als es sein je Vater wurde, war indes nur der solide und erst zum Ende des Konzerts auf Betriebstemperatur spielende „Gaststar“, von Trompeter Terence Blanchard selbst so vorgestellt. Der behielt auch abseits seiner eigenen Soli von fast selbstzerstörerischer Intensität als Chef jeden Moment des Abends das Heft in der Hand, oft mit Dirigenten-Gesten alter Schule – schließlich ist sein wichtigstes Standbein neben dem Jazz inzwischen Filmmusik – und ansonsten mit Mikro-Mimik, an der sich ablesen ließ, wie zufrieden er mit den Geschehnissen auf der Bühne jeweils gerade war: auch das ein nur zu passender Tribut an Miles Davis.