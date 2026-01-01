Vorteilswelt
Neue Player, KI-Tricks

Was sich in der Streaming-Welt 2026 für Sie ändert

Digital
01.01.2026 18:20
2026 wird ein turbulentes Jahr für Streaming-Fans: Ein neuer Dienst startet bei uns in ...
2026 wird ein turbulentes Jahr für Streaming-Fans: Ein neuer Dienst startet bei uns in Österreich – und könnte bald darauf schon wieder verschwinden.(Bild: bephoto - stock.adobe.com)

Ein neuer Anbieter mit Ablaufdatum. Funktionen wie Smartphone-Games und KI-Generatoren, die eigentlich wenig mit klassischem Streaming zu tun haben. Und noch mehr Unübersichtlichkeit bei der Frage, wo man eigentlich was zu sehen bekommt, mit mehr Piraterie als Folge. 2026 kommen auf Streaming-Fans viele Veränderungen zu. Wir zeigen Ihnen, welche.

Die ganze Staffel werbefrei auf einmal „bingen“, sich nicht an wöchentlichen Ausstrahlungsterminen orientieren, Riesenauswahl zu jeder Zeit: Streaming ging als einfache und bequeme Alternative zum klassischen Fernsehen an den Start. In den letzten Jahren wurde es mit dem Markteintritt zusätzlicher Anbieter aber immer komplizierter – im Jänner startet mit HBO Max schon der nächste populäre US-Streamer in Österreich. Zeit für eine Vorschau: Krone+ verrät Ihnen, wie sich die Streaming-Welt 2026 verändern wird.

Folgen Sie uns auf