Was sich in der Streaming-Welt 2026 für Sie ändert

Die ganze Staffel werbefrei auf einmal „bingen“, sich nicht an wöchentlichen Ausstrahlungsterminen orientieren, Riesenauswahl zu jeder Zeit: Streaming ging als einfache und bequeme Alternative zum klassischen Fernsehen an den Start. In den letzten Jahren wurde es mit dem Markteintritt zusätzlicher Anbieter aber immer komplizierter – im Jänner startet mit HBO Max schon der nächste populäre US-Streamer in Österreich. Zeit für eine Vorschau: Krone+ verrät Ihnen, wie sich die Streaming-Welt 2026 verändern wird.