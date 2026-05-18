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Farbenfrohes Spektakel im Sportzentrum St. Pölten

Sport-Mix
18.05.2026 10:32
(Bild: Sophie Hartl)
Porträt von Sophie Hartl
Von Sophie Hartl

Akrobatische Würfe, mitreißende Choreografien und lautstarke Fans. Die Cheerleader-Landesmeisterschaften verwandelten am Sonntag die Sporthalle in eine Bühne voller Energie und Emotionen – ganz nach dem Motto „Alle werden gleich angefeuert“.

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„Es war unglaublich! Trotz einiger Krankheitsausfälle, wegen deren unsere Mannschaft nicht komplett war, aber wir haben das Beste rausgeholt und sind sehr zufrieden“, ist Olivia Sedlaczek vom Verein TVP Union aus Perchtoldsdorf begeistert. Schon vor dem Betreten der Sporthalle war klar, dass hier um weit mehr als nur Sport geht, nämlich um ganz viel Leidenschaft. Gegenseitig halfen sich die Cheerleader beim Fixieren der Haare und anziehen. Wenn ein Haargummi riss, wurde nicht lange gezögert und ein neues wurde bei einem der vielen bunten Verkaufsstände geholt.

Landesmeisterschaften mit internationalem Touch
Von Hip-Hop über kreative Choreografien mit Pompons bis hin zu leistungsstarken Hebefiguren zeigten Klein und Groß ihr Können. „Es war so toll, vor allem, dass wir gewonnen haben“, freut sich die 7-jährige Mona von den „Mini Flames“ (Verein BlackFire Cheer&Dance). „Aber auch die Trainings machen ganz viel Spaß“, ergänzt ihre Teamkollegin Valentina.

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Selbst aus Ungarn und der Slowakei reisten Vereine nach St. Pölten. Daher ein Appell an das Publikum von Madeleine Gloimüller, der Präsidentin des Österreichischen Cheerleading und Cheer Performance Landesverband Niederösterreich (ÖCCV NÖ): „Hier werden alle gleich angefeuert, egal, welche Farbe sie anhaben!“.

Doch es stellte sich heraus, dass der Appell gar nicht nötig gewesen wäre. „Die Auftritte sind alle echt cool“, staunt der zwölfjährige Jakob, der nicht nur den Verein seiner Schwester, sondern auch die Minis lautstark anfeuerte. Plakaten, lautem Jubeln und ganz viel Staunen sorgten die knapp 400 Zuschauer für angemessene Stimmung bei allen Auftritten.

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