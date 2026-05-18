Farbenfrohes Spektakel im Sportzentrum St. Pölten

„Es war unglaublich! Trotz einiger Krankheitsausfälle, wegen deren unsere Mannschaft nicht komplett war, aber wir haben das Beste rausgeholt und sind sehr zufrieden“, ist Olivia Sedlaczek vom Verein TVP Union aus Perchtoldsdorf begeistert. Schon vor dem Betreten der Sporthalle war klar, dass hier um weit mehr als nur Sport geht, nämlich um ganz viel Leidenschaft. Gegenseitig halfen sich die Cheerleader beim Fixieren der Haare und anziehen. Wenn ein Haargummi riss, wurde nicht lange gezögert und ein neues wurde bei einem der vielen bunten Verkaufsstände geholt.