Sexleben bereichert: „Rivals“ hat ungeahnte Folgen

Macht, Intrigen & jede Menge Sex: Die preisgekrönte Serie „Rivals“ (auf Disney+) liefert Glamour, Skandale und bissigen Humor der 80er-Jahre. Zum Start der 2. Staffel traf Sasa Schwarzjirg Cast und Serienmacher und sprach mit ihnen über ein Thema, das alle bewegt: Sex am Set. Sie werden lachen ...