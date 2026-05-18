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Auch Beamte verletzt

18-Jähriger prügelt Frau, Bursche und Zeuge nieder

Wien
18.05.2026 11:03
(Bild: SENTELLO - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Völlig ausgerastet ist am Sonntagabend ein 18-Jähriger in Wien: Der junge Mann attackierte zunächst einen Bekannten (17) – es entwickelte sich ein wüstes Handgemenge, bei dem der 18-Jährige letztlich insgesamt fünf Menschen – darunter eine Frau und zwei Polizisten – verletzte.

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Ein 17-Jähriger war gegen 19 Uhr mit seiner Mutter (37) auf der Sechshauser Straße im Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus unterwegs, als er plötzlich von seinem 18-jährigen Bekannten angepöbelt wurde. Der Jugendliche schrie lautstark und verfolgte den Burschen und seine Mutter.

Zeuge auf Boden geschleudert
Die 37-Jährige stellte den jungen Mann daraufhin zur Rede, woraufhin er ihr mit der Faust ins Gesicht schlug. Der 17-Jährige stürzte sich daraufhin auf den Angreifer, es entwickelte sich ein Handgemenge. Ein Zeuge beobachtete die Prügelei und ging dazwischen. Beim Versuch, die beiden voneinander zu trennen, packte der 18-Jährige den Zeugen am Oberkörper und schleuderte ihn zu Boden.

Weitere Zeugen alarmierten die Polizei und versuchten, den Tobenden zu beruhigen – vergeblich. Denn als die Polizisten eintrafen, verhielt sich der junge Mann weiterhin aggressiv und unkooperativ. Er verweigerte sich auszuweisen und versuchte, einen Beamten mit einem Ellenbogenschlag zu verletzen.

Polizisten konnten Dienst nicht fortsetzen
Nur unter Anwendung von Körperkraft gelange es den Polizisten, den 18-Jährigen festzunehmen. Beide Beamten wurden dabei jedoch verletzt und konnten ihren Dienst nicht weiter fortsetzen.

Die Opfer des Verdächtigen – die 37-Jährige hatte eine Verletzung an der Oberlippe erlitten, ihr Sohn und der 46-jährige Zeuge wurden jeweils am Handgelenk verletzt – wurden von der Berufsrettung Wien erstversorgt.

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