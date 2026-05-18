18-Jähriger prügelt Frau, Bursche und Zeuge nieder

Zeuge auf Boden geschleudert

Die 37-Jährige stellte den jungen Mann daraufhin zur Rede, woraufhin er ihr mit der Faust ins Gesicht schlug. Der 17-Jährige stürzte sich daraufhin auf den Angreifer, es entwickelte sich ein Handgemenge. Ein Zeuge beobachtete die Prügelei und ging dazwischen. Beim Versuch, die beiden voneinander zu trennen, packte der 18-Jährige den Zeugen am Oberkörper und schleuderte ihn zu Boden.