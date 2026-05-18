Lokführer rammte Bus in Bangkok: 30 Verletzte

Er habe auch keine gültige Fahrerlaubnis besessen, berichteten thailändische Medien am Montag unter Berufung auf örtliche Behörden. Die Verkehrsbehörde ordnete nun verpflichtende Alkohol- und Drogentests für alle Beschäftigten im Betrieb an. Zudem wurden Ermittlungen gegen Aufsichtspersonen angekündigt, die zugelassen hatten, dass der 46-jährige Lokführer den Zug steuerte. Der Fahrer wurde inzwischen suspendiert.

Der Güterzug hatte den Linienbus am Samstagnachmittag nahe einer Bahnstation in Bangkok erfasst, als dieser die Gleise überquerte. Auf Fotos waren dicke Rauchschwaden und ausgebrannte Fahrzeuge zu sehen.