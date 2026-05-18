Horror-Saison: Salzburg trennt sich von Beichler

„Nicht so, wie erwartet“

Sportboss Marcus Mann erklärte in einer Aussendung des Vereins: „Leider waren die Wochen unter Daniel Beichler als Cheftrainer nicht so, wie wir uns das erwartet hatten. Wir wissen, dass er die Mannschaft in einer durchaus schwierigen Situation übernommen und viel versucht hat, um den Turnaround zu schaffen. Am Ende waren weder die Ergebnisse noch die sportlichen Leistungen so, wie wir sie von unserer Mannschaft erwarten, weshalb wir jetzt diesen Schritt setzen müssen. Wir wollen die neue Saison mit einer ganz neuen sportlichen Führung beginnen, weshalb wir diese Entscheidung rasch und dennoch nach reiflicher Überlegung und Analyse getroffen haben. Wir bedanken uns bei Daniel Beichler und auch bei Zlatko Junuzovic für ihren Einsatz und wünschen ihnen alles Gute für die weitere Karriere!“