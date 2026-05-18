Horror-Saison: Salzburg trennt sich von Beichler

Einen Tag nach dem letzten Spiel hat sich Ex-Serienmeister Salzburg von Trainer Daniel Beichler getrennt. Der Steirer hatte erst Mitte Februar das Amt vom ebenfalls erfolglosen Vorgänger Thomas Letsch übernommen.
Die 1:3-Heimniederlage gegen Hartberg am letzten Spieltag brachte das Fass bei den Bullen endgültig zum Überlaufen. Obwohl Beichler nach der Partie sich hinsichtlich seiner Zukunft noch zuversichtlich geäußert hat, ist er nun Geschichte. Die Salzburger stellten den 37-Jährigen frei.
Überraschend kommt diese Entscheidung nicht. Die einst so erfolgsverwöhten Mozartstädter beendeten die Saison auf dem nicht zufriedenstellenden dritten Platz und scheiterten im ÖFB-Cup im Halbfinale an Altach. Zudem kommt, dass Beichlers Punkteschnitt mit nur 1,15 Zählern pro Spiel katastrophal ist. Seine Amtszeit bei den Bullen endet daher nach nur 14 Spielen. Auch die Co-Trainer Raphael Ikache und Zlatko Junuzovic müssen gehen, erstgenannter kehrt in die Akademie zurück.
„Nicht so, wie erwartet“
Sportboss Marcus Mann erklärte in einer Aussendung des Vereins: „Leider waren die Wochen unter Daniel Beichler als Cheftrainer nicht so, wie wir uns das erwartet hatten. Wir wissen, dass er die Mannschaft in einer durchaus schwierigen Situation übernommen und viel versucht hat, um den Turnaround zu schaffen. Am Ende waren weder die Ergebnisse noch die sportlichen Leistungen so, wie wir sie von unserer Mannschaft erwarten, weshalb wir jetzt diesen Schritt setzen müssen. Wir wollen die neue Saison mit einer ganz neuen sportlichen Führung beginnen, weshalb wir diese Entscheidung rasch und dennoch nach reiflicher Überlegung und Analyse getroffen haben. Wir bedanken uns bei Daniel Beichler und auch bei Zlatko Junuzovic für ihren Einsatz und wünschen ihnen alles Gute für die weitere Karriere!“
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