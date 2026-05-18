Angriff in Mexiko: Zehn Tote, darunter ein Baby

Der Ort liegt rund 200 Kilometer südlich des Aztekenstadions in Mexiko-Stadt entfernt, in dem am 11. Juni das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika stattfinden wird. Die Regierung hat eine Sicherheitsgarantie für die WM abgegeben. Viele Regionen in Mexiko sind von Drogenkriminalität geprägt, die Hauptstadt zählt jedoch nicht zu den gefährlichsten Städten im Land.