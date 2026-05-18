Kurz vor Fußball-WM
Angriff in Mexiko: Zehn Tote, darunter ein Baby
In Mexiko sind zehn Menschen bei einem bewaffneten Angriff ums Leben gekommen, darunter drei Kinder und Jugendliche. Die meisten von ihnen sollen Angehörige einer Familie gewesen sein. Ihre Leichen seien alle in einem Haus gefunden worden, berichtete der TV-Sender N+.
Sie seien gefesselt gewesen und hätten Kopfschüsse aufgewiesen, hieß es. Zu den Todesopfern in der kleinen Gemeinde Tehuitzingo zählen ein 14-Jähriger, ein zehn Jahre altes Kind und ein Baby. Vor dem bewaffneten Angriff soll es noch einen Streit gegeben haben.
Der Ort liegt rund 200 Kilometer südlich des Aztekenstadions in Mexiko-Stadt entfernt, in dem am 11. Juni das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika stattfinden wird. Die Regierung hat eine Sicherheitsgarantie für die WM abgegeben. Viele Regionen in Mexiko sind von Drogenkriminalität geprägt, die Hauptstadt zählt jedoch nicht zu den gefährlichsten Städten im Land.
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