Alex Cooper überrascht ihre Fans mit Baby-News

Große Freude bei Podcast-Superstar Alex Cooper: Die „Call Her Daddy“-Moderatorin erwartet ihr erstes Kind! Mit emotionalen Bildern auf Instagram machte die 31-Jährige die Baby-News jetzt öffentlich – und sorgt damit weltweit für Begeisterung bei ihren Millionen Fans.
Zu den Aufnahmen schrieb Cooper nur knapp: „Our family“. Innerhalb kürzester Zeit wurde der Beitrag millionenfach geklickt, Fans überschlugen sich mit Glückwünschen.
Die Schwangerschaft kommt besonders überraschend, weil zuletzt in US-Medien über eine mögliche Ehekrise zwischen Cooper und Hollywood-Produzent Matt Kaplan spekuliert worden war. Mit den Baby-News beendet das Paar die Gerüchte nun offenbar endgültig.
Besonders emotional: Alex Cooper hatte in der Vergangenheit offen darüber gesprochen, wie groß ihre Angst gewesen sei, wegen einer früheren HPV-Diagnose keine Kinder bekommen zu können. Nach erfolgreicher Behandlung folgte jetzt die wohl schönste Nachricht ihres Lebens.
Cooper und Kaplan sind seit 2020 ein Paar und heirateten 2024 in Mexiko. Wann ihr Baby zur Welt kommt, verriet die Podcast-Queen bislang noch nicht.
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