Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Podcast-Superstar

Alex Cooper überrascht ihre Fans mit Baby-News

Society International
18.05.2026 10:01
Baby-Überraschung bei Podcast-Queen Alex Cooper: Nach Krisengerüchten verkündet sie ihre ...
Baby-Überraschung bei Podcast-Queen Alex Cooper: Nach Krisengerüchten verkündet sie ihre Schwangerschaft(Bild: Krone KREATIV/www.instagram.com/alexandracooper)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Große Freude bei Podcast-Superstar Alex Cooper: Die „Call Her Daddy“-Moderatorin erwartet ihr erstes Kind! Mit emotionalen Bildern auf Instagram machte die 31-Jährige die Baby-News jetzt öffentlich – und sorgt damit weltweit für Begeisterung bei ihren Millionen Fans.

0 Kommentare

Zu den Aufnahmen schrieb Cooper nur knapp: „Our family“. Innerhalb kürzester Zeit wurde der Beitrag millionenfach geklickt, Fans überschlugen sich mit Glückwünschen.

Die Schwangerschaft kommt besonders überraschend, weil zuletzt in US-Medien über eine mögliche Ehekrise zwischen Cooper und Hollywood-Produzent Matt Kaplan spekuliert worden war. Mit den Baby-News beendet das Paar die Gerüchte nun offenbar endgültig.

Besonders emotional: Alex Cooper hatte in der Vergangenheit offen darüber gesprochen, wie groß ihre Angst gewesen sei, wegen einer früheren HPV-Diagnose keine Kinder bekommen zu können. Nach erfolgreicher Behandlung folgte jetzt die wohl schönste Nachricht ihres Lebens.

Lesen Sie auch:
Conny Kreuter freut sich auf Instagram auf die kleine Tänzerin in ihrem Bauch. 
Gender-Reveal-Party
Schwangere Conny Kreuter verrät:„Habemus Puella!“
12.05.2026
Liebesglück mit Düren
Schwanger! Amira Aly erwartet ihr drittes Kind
13.05.2026

Cooper und Kaplan sind seit 2020 ein Paar und heirateten 2024 in Mexiko. Wann ihr Baby zur Welt kommt, verriet die Podcast-Queen bislang noch nicht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
18.05.2026 10:01
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
281.080 mal gelesen
Österreich
14-jähriger Schüler schwängert Kindergärtnerin
115.832 mal gelesen
Krone Plus Logo
Verliebte Blicke und viel Getuschel gab es über Monate. Die junge Kindergärtnerin und der ...
Tirol
Kuhherde ging auf Ehepaar los: 67-Jährige getötet
100.275 mal gelesen
Die Tiere grasten auf einer ausgeschilderten Weide (Symbolfoto).
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
1907 mal kommentiert
Innenpolitik
Rosenkranz senkte Catering-Kosten um 480.000 Euro
773 mal kommentiert
Der „Rosenkranz-Effekt“: Der Rotstift wurde bei vielen „Extras“ angesetzt. 
Innenpolitik
Stocker: „Bei Konflikt werden auch wir zum Ziel“
724 mal kommentiert
Will den Umgang mit neuen Bedrohungen in einer aktualisierten Sicherheitsstrategie ...
Mehr Society International
Podcast-Superstar
Alex Cooper überrascht ihre Fans mit Baby-News
Entführt und gefesselt
Ehemann von Briten-Model Katie Price wird vermisst
Airport-„Bangaranga“
ESC-Siegerin Dara in Bulgarien von Fans empfangen
Filmfestival in Cannes
John Travolta irritiert mit außergewöhnlichem Look
Wegen Verletzung
Hollywood-Ikone Streisand kommt nicht nach Cannes
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf