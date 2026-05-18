Dembele verletzt! Frankreich zittert um Superstar

Verpasst Dembele die Weltmeisterschaft, wäre das für „Les Bleus“ zweifellos ein harter Schlag. Und auch PSG würde im Endspiel der Königsklasse am 30. Mai nur ungern auf den 29-Jährigen verzichten. Allein in dieser Saison brachte es der Stürmer auf 19 Tore und elf Assists im Trikot der Hauptstädter.