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WM in Gefahr?

Dembele verletzt! Frankreich zittert um Superstar

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
18.05.2026 10:04
Ousmane Dembele verletzte sich im Derby gegen Paris FC.
Ousmane Dembele verletzte sich im Derby gegen Paris FC.(Bild: AFP/XAVIER GALIANA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Dreieinhalb Wochen vor dem Auftakt der WM bangt Frankreich um Superstar Ousmane Dembele. Der PSG-Stürmer musste am Sonntag im Derby gegen Paris FC verletzt ausgewechselt werden. 

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Nach gerade einmal 25 Minuten war der Arbeitstag für Dembele bereits zu Ende, unter Schmerzen verließ der amtierende Weltfußballer den Rasen, für ihn kam Goncalo Ramos aufs Feld. Während PSG eine 1:2-Pleite hinnehmen musste, bangt der Champions-League-Finalist obendrein um seine gefährlichste Offensivwaffe.

Noch keine Diagnose
Während „L‘Equipe“ von einer Muskelzerrung schreibt, berichten weitere lokale Medien von einer Muskelverhärtung oder Problemen in der Wade. Eine genaue Diagnose steht noch aus.

(Bild: Kronen Zeitung)

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Verpasst Dembele die Weltmeisterschaft, wäre das für „Les Bleus“ zweifellos ein harter Schlag. Und auch PSG würde im Endspiel der Königsklasse am 30. Mai nur ungern auf den 29-Jährigen verzichten. Allein in dieser Saison brachte es der Stürmer auf 19 Tore und elf Assists im Trikot der Hauptstädter.

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