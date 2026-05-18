Polizei bringt heiklen Song Contest über die Bühne

Erfolgreiche Bilanz trotz Terrorwarnstufe 4

Karner nennt mehrere Gründe für den insgesamt positiven Verlauf der vergangenen Tage und zieht eine erste Bilanz. Zum etwas holprigen Auftakt habe es laut Karner wegen mehrerer Veranstaltungen zur ESC-Eröffnung Staus gegeben, zudem seien Besucher vom schlechten Wetter beeinträchtigt worden. Im Vordergrund habe jedoch klar die Sicherheit gestanden. „Das ist gelungen“, so der Innenminister. „Es war wunderbar, dass es hier in Wien stattgefunden hat.“ Es habe eine klare Null-Toleranz-Politik gegeben. Die Polizei sei bürgernah, präsent und modern aufgetreten, auch durch eine verstärkte Präsenz in den sozialen Medien.