In der Ukraine gibt es am Boden kaum mehr Bewegung

Die Front ist keine Linie mehr. Sie umfasst eine Länge von mehr als 1000 Kilometern und stellenweise bis über 20 Kilometer Breite. Kämpfe am Boden stecken in der Sackgasse, weil sich die Streitkräfte auflauern und auf jeden Versuch eines Vorstoßes des Gegners mit Drohnenattacken reagieren. „Gegen die Übermacht der Drohnen scheint es gegenwärtig noch kein Instrument zu geben. Die müssten erst einmal auf dem Gefechtsfeld eliminiert werden, damit wieder ein erfolgreicher Vorstoß möglich ist“, sagte der Russland-Experte Matthias Uhl, der ein Buch über russische Militärmacht geschrieben hat. „Russland ist aufgrund seiner Ressourcen durchaus in der Lage, noch weiter Krieg zu führen“, sagte Uhl, der am Max Weber Netzwerk Osteuropa arbeitet und Russland weiter bereist.