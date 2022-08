Arbeiterkammer warnt vor dubiosen Online-Coachings

Dieser soll die Menschen zu einer Anmeldung bewegen, berichtete die Interessenvertretung, die betroffene Mitglieder unterstützt, in einer Presseaussendung am Mittwoch. Als Faustregel für Erwerbsangebote im Internet gibt die AK aus: „Lassen Sie sich bei Vertragsabschlüssen niemals unter Druck setzen und zahlen Sie keinesfalls Geld ein, wenn Sie doch Geld verdienen sollen!“ Denn laut den Schilderungen von Betroffenen werden die tatsächlichen Kosten verschwiegen und die notwendige Anfangsinvestition heruntergespielt. Gleichzeitig werden mit den immer gleichen Phrasen hohe Gewinne in Aussicht gestellt.