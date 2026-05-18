„Animal Care International“ lädt zum Maifest

„Verbringen Sie ein paar entspannte Stunden Ihren Vierbeinern und uns von Animal Care International unter Gleichgesinnten“, lädt Renate Grell, Mitbegründerin des Tierschutzvereins, zum traditionellen Maifest ein. „Unsere Feste zeichnen sich dadurch aus, dass Hunde mitgenommen werden können.“

Buntes Programm

Versprochen wird auch ein „wie immer sehr ansprechendes und ausgezeichnetes Buffet“, eine Tombola mit vielen Geschenken und Dekoratives und Brauchbares für die zweibeinigen Gäste. Auch Father Anthony wird wieder dabei sein. Der Mönch kümmert sich in Bosnien aufopfernd um Streunerhunde. „Er ist ein Vertreter der katholischen Kirche, wie man ihn seinesgleichen suchen muss“, schwärmt Grell.