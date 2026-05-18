„Animal Care International“ lädt zum Maifest

Am Samstag, dem 30. Mai, findet in Breitenfurt in Niederösterreich wieder das traditionelle Maifest der Tierschutzorganisation „Animal Care International“ statt. Der Verein, der unter anderem in Bosnien zahlreichen Hunden und Katzen das Leben rettet, lädt herzlich dazu ein!
„Verbringen Sie ein paar entspannte Stunden Ihren Vierbeinern und uns von Animal Care International unter Gleichgesinnten“, lädt Renate Grell, Mitbegründerin des Tierschutzvereins, zum traditionellen Maifest ein. „Unsere Feste zeichnen sich dadurch aus, dass Hunde mitgenommen werden können.“
Buntes Programm
Versprochen wird auch ein „wie immer sehr ansprechendes und ausgezeichnetes Buffet“, eine Tombola mit vielen Geschenken und Dekoratives und Brauchbares für die zweibeinigen Gäste. Auch Father Anthony wird wieder dabei sein. Der Mönch kümmert sich in Bosnien aufopfernd um Streunerhunde. „Er ist ein Vertreter der katholischen Kirche, wie man ihn seinesgleichen suchen muss“, schwärmt Grell.
Spenden für den guten Zweck
Natürlich werden beim Maifest auch dankend Futter-, Geld- und Sachspenden entgegengenommen – die Zöglinge von Father Anthony freuen sich über Unterstützung jeglicher Art! Auch die kompetente medizinische Betreuung – etwa Operationen, Therapien oder Rehabilitationsbehandlungen – der geretteten Auslandstiere in Österreich will finanziert werden.
Das Maifest von „Animal Care International“ findet am 30. Mai 2026 auf dem Areal des Pferdesport-Zentrums St. Hubertus,- Linker Graben 2, 2384 Breitenfurt, von 14 bis 18 Uhr statt. Futter-, Geld- und Sachspenden sind herzlich willkommen.
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