„Danke für nichts“ – nun Rückkehr von Adi Hütter?

Nach dem Rauswurf von Albert Riera bei Eintracht Frankfurt könnte es zu einer spektakulären Rückkehr aus rot-weiß-roter Sicht kommen: Der deutsche Bundesligist angelt offenbar nach Adi Hütter, der bereits von 2018 bis 2021 bei den Hessen unter Vertrag stand.
Aus und vorbei! Eintracht Frankfurt trennte sich nach nur dreieinhalb Monaten mit sofortiger Wirkung von Trainer Albert Riera. Der Spanier hatte Teile der Mannschaft und der Fans gegen sich aufgebracht. „Nada de gracias, Alberto“ (Danke für nichts, Alberto) war auf einem Banner beim 2:2 gegen den VfB Stuttgart in der letzten Runde zu lesen.
Mit Rang acht verpasste die Eintracht die Europacup-Qualifikation. „Nach einer offenen und ehrlichen Analyse der sportlichen Entwicklung sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir zur kommenden Saison einen anderen Weg einschlagen möchten“, so Sportvorstand Markus Krösche.
Auch Ex-Salzburg-Coach ein Thema
Wer wird Rieras Nachfolger? In deutschen Medien wird bereits der Name von Adi Hütter genannt. Es heißt, Frankfurt arbeite an einer Rückkehr des Vorarlbergers. Im Oktober war der 56-Jährige, der auch bei Olympique Marseille ein Thema sein soll, nach etwas mehr als zwei Jahren bei der AS Monaco gefeuert worden. Auch Ex-Salzburg-Coach Matthias Jaissle (Al Ahli) und Alexander Blessin (St. Pauli) sind Kandidaten bei der Eintracht.
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