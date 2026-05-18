„Danke für nichts“ – nun Rückkehr von Adi Hütter?

Auch Ex-Salzburg-Coach ein Thema

Wer wird Rieras Nachfolger? In deutschen Medien wird bereits der Name von Adi Hütter genannt. Es heißt, Frankfurt arbeite an einer Rückkehr des Vorarlbergers. Im Oktober war der 56-Jährige, der auch bei Olympique Marseille ein Thema sein soll, nach etwas mehr als zwei Jahren bei der AS Monaco gefeuert worden. Auch Ex-Salzburg-Coach Matthias Jaissle (Al Ahli) und Alexander Blessin (St. Pauli) sind Kandidaten bei der Eintracht.