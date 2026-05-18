Übung für Soldaten
Belarus trainiert mit russischen Atomwaffen
Von krone.at
Belarus trainiert nach eigenen Angaben den Einsatz der auf seinem Staatsgebiet stationierten russischen Atomwaffen. Ziel der Übung sei es, den Ausbildungsstand des Personals zu verbessern und die Einsatzbereitschaft der Luftlandetruppen zu testen.
Das Training richte sich nicht gegen andere Staaten und stelle keine Sicherheitsbedrohung für die Region dar, wie das Verteidigungsministerium am Montag betonte. Geprobt werden solle auch die Organisation von Kampfeinsätzen aus nicht im Voraus geplanten Gebieten, hieß es weiter.
Der russische Präsident Wladimir Putin hatte in der Vergangenheit deutlich gemacht, dass die Regierung in Moskau jedenfalls die Kontrolle über die in Belarus stationierten Atomwaffen behält.
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