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Übung für Soldaten

Belarus trainiert mit russischen Atomwaffen

Ausland
18.05.2026 10:59
Das Militär in Belarus bei einer Übung (Archivbild).
Das Militär in Belarus bei einer Übung (Archivbild).(Bild: AFP/SERGEI GAPON)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Belarus trainiert nach eigenen Angaben den Einsatz der auf seinem Staatsgebiet stationierten russischen Atomwaffen. Ziel der Übung sei es, den Ausbildungsstand des Personals zu verbessern und die Einsatzbereitschaft der Luftlandetruppen zu testen.

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Das Training richte sich nicht gegen andere Staaten und stelle keine Sicherheitsbedrohung für die Region dar, wie das Verteidigungsministerium am Montag betonte. Geprobt werden solle auch die Organisation von Kampfeinsätzen aus nicht im Voraus geplanten Gebieten, hieß es weiter.

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