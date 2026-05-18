Ehemann von Briten-Model Katie Price wird vermisst

Große Angst um den Ehemann von Reality-TV-Star und Sängerin Katie Price: Lee Andrews wird offiziell vermisst. Was zunächst nach einem spontanen Untertauchen aussah, entwickelt sich inzwischen zu einem rätselhaften Fall mit internationaler Aufmerksamkeit. Medienberichten zufolge prüfen Behörden sogar Hinweise auf eine mögliche Entführung in Dubai.
Der 43-Jährige verschwand kurz vor einem geplanten gemeinsamen TV-Auftritt mit Katie Price in der britischen Morgensendung „Good Morning Britain“. Seitdem fehlt von Andrews jede Spur.
Entführt und gefesselt
Besonders brisant: Das letzte Telefonat zwischen Katie Price und ihrem Partner wirft massive Fragen auf. Laut Informationen aus dem Umfeld der Sängerin soll Andrews erklärt haben, dass er dringend einen „Ausreisestempel“ benötige, um Dubai verlassen zu können.
Noch verstörender sei jedoch seine angebliche Aussage gewesen, er befinde sich „gefesselt in einem Lieferwagen“. Seit diesem Gespräch herrscht Funkstille.
Die Sorge bei Familie und Freunden wächst von Stunde zu Stunde. Inzwischen wurde sogar die britische Botschaft eingeschaltet, um den Aufenthaltsort des Vermissten zu klären.
Hilferuf auf Instagram
Die 47-Jährige reagierte inzwischen emotional auf die Vorwürfe und machte deutlich, dass die Situation ihrer Aussage nach „absolut ernst“ sei. Auch Personen aus ihrem direkten Umfeld weisen Gerüchte über einen möglichen Fake entschieden zurück.
Auf Instagram fleht Price, man möge ihren Ehemann finden:
Die Beziehung zwischen Katie Price und Lee Andrews sorgte bereits zuvor für Schlagzeilen. Kennengelernt haben sich die beiden erst Anfang des Jahres. Kurz darauf folgte bereits eine symbolische Hochzeit in Dubai.
Ehe ohne offiziellen Tauschein
Zwar gilt die Ehe ohne offiziellen Trauschein rechtlich nicht als bindend, dennoch sprach Price öffentlich mehrfach von ihrer großen Liebe.
Zusätzliche Brisanz erhält der Fall durch frühere Anschuldigungen gegen Lee Andrews. Zwei Ex-Partnerinnen hatten ihn öffentlich als Betrüger bezeichnet und behauptet, er habe Frauen gezielt manipuliert. Andrews selbst hatte die Vorwürfe stets bestritten.
Ob tatsächlich ein Verbrechen hinter dem rätselhaften Verschwinden steckt oder ob andere Hintergründe eine Rolle spielen, müssen nun die Ermittlungsbehörden klären. Fest steht: Der Fall sorgt weit über Großbritannien hinaus für Aufsehen.
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