Zoll findet 356.000 Euro in Zug aus Österreich

Verdacht auf Geldwäsche

Konfrontiert mit dem Fund, erklärte der 50-Jährige, dass ihm das Geld nicht gehöre. Er sei lediglich als Bote tätig. Seine Aussagen und die von ihm vorgelegten Dokumente reichten den Beamten jedoch nicht aus. Aufgrund der Umstände und der widersprüchlichen Angaben erhärtete sich der Verdacht auf Geldwäsche oder sogar Terrorismusfinanzierung. Das Bargeld wurde umgehend von den Behörden sichergestellt. Der Fall liegt nun bei der Kantonspolizei St. Gallen, die die Ermittlungen übernommen hat.