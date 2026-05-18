Aus und vorbei: Trainer Andreas Heraf muss gehen!

Aus und vorbei: Schwarz-Weiß Bregenz trennt sich von Trainer Andreas Heraf.
Nach einem Gespräch zwischen Obmann Thomas Fricke und Cheftrainer Andreas Heraf am Montag fiel die Entscheidung: Der Zweitliga-Klub und der 58-Jährige gehen getrennte Wege.
Turnaround nicht geschafft
„Trotz aller Bemühungen auf einen erhofften Turnaround, konnte die gewünschte sportliche Wende leider nicht erreicht werden. Deshalb hat der Verein die Entscheidung getroffen, dass es für die neue Saison einen sportlichen Neustart braucht“, wird der Vorstand in einer Mitteilung zitiert.
Die Vorarlberger beendeten die Zweitliga-Saison am Donnerstag auf dem letzten Tabellenplatz, bleiben wegen des verpassten Horn-Aufstiegs aber in der Liga.
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