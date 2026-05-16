Schaden nach Einbrüchen höher als Wert der Beute

Unbekannte treiben im Traunviertel (OÖ) ihr Unwesen. Alleine im Mai soll es dort zu zumindest zehn Einbrüchen in Firmen und Geschäften gekommen sein. Die Täter konnten unerkannt entkommen, der Sachschaden hat teilweise den Wert der Beute überstiegen. Denn um Spuren zu verwischen, gingen die Täter brachial vor ...