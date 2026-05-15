Die doppelte Baustelle von ORF-Bauchef Pius Strobl

Pius Strobl agiert seit 2015 als oberster Bauverantwortlicher des ORF. Eine Baufirma, die vom Staatsfunk Millionenaufträge erhielt, arbeitete auch bei der Sanierung seines Privathauses. Die „Krone“ kennt die Hintergründe.
Pius Strobl polarisiert seit jeher. Der Mitgründer der Grünen, der bis 2006 im ORF-Stiftungsrat saß und danach als Manager auf den Küniglberg wechselte, befeuert als Topverdiener mit millionenschwerer Zusatzpensions-Forderung die aktuelle Debatte über den Staatsfunk.
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