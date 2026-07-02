Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“ berichtet live

Höchstgericht entscheidet heute über Benkos Urteil

Gericht
02.07.2026 09:00
Der Oberste Gerichtshof wird am Donnerstag über die Rechtskraft des Urteils gegen René Benko ...
Der Oberste Gerichtshof wird am Donnerstag über die Rechtskraft des Urteils gegen René Benko entscheiden. Die WKStA bekämpft ihrerseits den Freispruch im zweiten Krida-Verfahren.(Bild: Krone-Collage/Christof Birbaumer, APA-Images/APA/HARALD SCHNEIDER)
Porträt von Michaela Braune
Von Michaela Braune

Showdown am Obersten Gerichtshof für Rekord-Pleitier René Benko! Am Donnerstag entscheidet das Höchstgericht im Verfahren wegen betrügerischer Krida. Der Signa-Gründer war im Oktober 2025 erstinstanzlich teilschuldig gesprochen und zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Die „Krone“ ist vor Ort, verfolgen Sie die Entwicklungen hier im Liveticker!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Benko soll seiner Mutter 300.000 Euro geschenkt und so seinen Gläubigern vorenthalten haben. Sein Verteidiger Norbert Wess bekämpft die Verurteilung seines Mandanten. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft will ihrerseits den Freispruch in einem Teilkomplex des Verfahrens bekämpfen.

Dabei geht es um eine Mietvorauszahlung von 360.000 Euro für eine Villa im Innsbrucker Stadtteil Hungerburg kurz vor der Signa-Pleite. Die WKStA sah auch hier das Vergehen der betrügerischen Krida erfüllt – Benko war allerdings im Oktober freigesprochen worden. 

In einem zweiten Verfahren am Landesgericht Innsbruck im Dezember 2025 fasste Benko ebenfalls wegen betrügerischer Krida 15 Monate bedingte Haft aus. Auch über die Rechtsmittel zu dieser Entscheidung wird der OGH zu einem späteren Zeitpunkt beraten. Zudem hat die WKStA vor Kurzem eine dritte Anklage gegen den Signa-Gründer erhoben. Benko wies bisher immer alle Vorwürfe zurück. Er sitzt seit Jänner 2025 in Untersuchungshaft.

Lesen Sie auch:
Wolfgang Peschorn (re.), Anwalt der Republik, plädiert dafür, bei „Geldkarussellen“ genauer ...
„Gibt wohl mehrere“
„Geldkarusselle“: EINE Benko-Anklage ist zu wenig
21.06.2026
Signa-Aufarbeitung
Waffe, Haselsteiner: Dritte Anklage gegen Benko
12.06.2026
Krone Plus Logo
Unglaubliche Details
Benkos Signa: „Staubsauger dann gleich anwerfen“
22.06.2026

17 verschiedene Ermittlungsstränge
Die WKStA ermittelt im Zusammenhang mit der Insolvenz des Immobilienkonzerns Signa inzwischen zu 17 unterschiedlichen Sachverhalten. Benko ist allerdings keineswegs in allen Ermittlungssträngen der Beschuldigte, die Vorwürfe betreffen auch andere hochrangige Signa-Funktionsträger sowie seine Ehefrau Nathalie Benko. Sie war zuletzt nicht rechtskräftig in Innsbruck zur Zahlung von zwei Millionen Euro aus der Konkursmasse verurteilt worden. Nathalie Benko und der Masseverwalter meldeten Berufung an. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gericht
02.07.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

KI-Ethikerin fordert:
„Brauchen gesellschaftlichen digitalen Entzug!“
krone.tv fragt nach
Mehrwertsteuersenkung? „Bringt kaum Entlastung!“
Klimageräte & Co
Stromtarif wechseln: E-Control verrät Top-Monat
Diese Politiker bekommen monatlich mehr als 22. 000 Euro.
Mehr als 22.000 Euro
FPÖ hat die meisten Topverdiener im Nationalrat
Hatte 2,48 Promille
Norbert Hofer bleibt trotz Alkofahrt im Landtag
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
6 Tote in Mutter-Kind-Heim: Es ging ums Sorgerecht
160.292 mal gelesen
In diesem Mutter-Kind-Heim in Deutschland kam es am Montag zu einer Bluttat.
Kärnten
Axt-Mord an Freund der Ex: Kinder waren in Wohnung
143.050 mal gelesen
In dieser Wohnanlage passierte der schreckliche Mord.
Ausland
Everest-Leiche nach 30 Jahren identifiziert
137.583 mal gelesen
Die genaue Identität des Opfers mit den grünen Stiefeln war lange unklar – nun brachte eine ...
Burgenland
Norbert Hofers „Alko-Fehler“ zieht weite Kreise
1543 mal kommentiert
Hofer will im Landtag bleiben – der Ruf nach Konsequenzen wird im Landhaus in Eisenstadt ...
Österreich
Gruppenfoto konservativer Schüler schockiert
986 mal kommentiert
Gruppenbild mit eindeutig rechtsextremem Gruß
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Babler nennt Alaba, Laimer und Co. „Spielerinnen“
787 mal kommentiert
Andreas Babler war bei David Alaba und Co. zu Besuch. Bei seinen Schilderungen darüber zog er ...
Mehr Gericht
„Krone“ berichtet live
Höchstgericht entscheidet heute über Benkos Urteil
Brisante Aussage
Prostituierte von Familienvater (30) ausgeraubt?
Staatsanwalt am Zug
Zu Tode gequälter Kater: Heute schon Anklage?
Aus Rache geschossen
Schüsse auf Wiener Lokal: „Wusste, was ich tue“
Pensionisten getäuscht
„Ihr Kind hat Krebs“: Haft für Telefonbetrüger
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf