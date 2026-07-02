ÖAMTC kritisiert „Ölmultis“ wegen Spritpreisen

Tankrabbat in Deutschland ausgelaufen

Am Mittwoch lag der Median für einen Liter Diesel österreichweit bei 1,721 Euro und für Super bei 1,669 Euro. Das geht aus den Daten von E-Control hervor. Wie berichtet, gilt die Spritpreisbremse seit dem gestrigen Mittwoch in Österreich in abgespeckter Form. Die Maßnahme wurde mit April beschlossen. Aktuell setzt sich der Spritpreis bei Diesel aus dem Nettopreis (47 Prozent), der MÖSt (27 Prozent), der CO₂-Bepreisung (9 Prozent) und der Mehrwertsteuer (17 Prozent) zusammen. Bei Benzin macht der Nettopreis 42 Prozent der Gesamtsumme aus, 33 Prozent entfallen auf die Mineralölsteuer, 6 Prozent auf die Kohlendioxid-Besteuerung und 17 Prozent auf die Mehrwertsteuer.