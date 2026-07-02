Bestsellerautor Beck: „Das kann Hotels ruinieren“

Nicht Produkt, sondern Idee dahinter begeistert

Als Gastredner sprach Neurowissenschaftler und Autor Henning Beck schließlich über den Mut, Neues zu wagen: „Dafür müssen wir Denkmuster durchbrechen.“ In Zeiten des Umbruchs würden Champions gemacht, „weil sie sich trauen, neu zu denken und die Strategie zu ändern“. Nicht das Produkt, sondern die Idee dahinter sei das eigentlich Anziehende für Menschen. Beck nannte als Beispiel Sportmodenhersteller, die es verstehen, ein Wir-Gefühl der Kunden heraufzubeschwören oder Hotels mit persönlicher Note: „Nicht die neueste Ausstattung, sondern ein herzlicher und perfekter Service ist das, was besonders in Erinnerung bleibt.“ Service lasse sich nicht digitalisieren und schlechter Service könne das beste Hotel ruinieren.