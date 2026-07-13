Tickets für die Abenteuerreise durch Linz gewinnen

Eine Nacht, 15 Highlights, ein Ticket – so einfach ist die Nacht der Familie erklärt! Startet eure Abenteuerreise durch Linz und erlebt in sechs Stunden so viele Programmpunkte wie möglich. Am besten stattet man sich für die Führungen durch die Stadt oder den Zoo mit einer Taschenlampe aus! Hier hat man den besten Überblick über die einzelnen Programmpunkte und kann sich auch den Programmfolder herunterladen. Diese Stationen sind heuer Teil der Nacht der Familie: