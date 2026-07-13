Tickets für die Abenteuerreise durch Linz gewinnen

Am 17. Juli dürfen Kids und Erwachsene auf das Betthupferl verzichten und stattdessen von 18 bis 24 Uhr unterschiedlichste Kulturhäuser, Museen und Veranstaltungen in Linz besuchen. Zehn Familien können die Eintrittsbänder sogar gewinnen! Einfach hier mitspielen.
Eine Nacht, 15 Highlights, ein Ticket – so einfach ist die Nacht der Familie erklärt! Startet eure Abenteuerreise durch Linz und erlebt in sechs Stunden so viele Programmpunkte wie möglich. Am besten stattet man sich für die Führungen durch die Stadt oder den Zoo mit einer Taschenlampe aus! Hier hat man den besten Überblick über die einzelnen Programmpunkte und kann sich auch den Programmfolder herunterladen. Diese Stationen sind heuer Teil der Nacht der Familie:
Eintauchen in unsere Unterwasserwelt!
Auch die „OÖ-Krone“ hat sich wieder etwas Aufregendes überlegt und verwandelt die Redaktion dieses Mal in eine Zeitungs-Unterwasserwelt! Beim Quiz wird mit den Meeresbewohnern interagiert, Redakteure erklären bei Führungen alles über die Zeitungswelt und als Andenken dürfen sich Kids eine persönliche Titelseite gestalten. Wir freuen uns auf euren Besuch (durchgehend von 18 bis 24 Uhr geöffnet).
10 Familien erhalten Eintrittspackages
Damit das länger Aufbleiben gleich noch mehr Spaß macht, verlosen wir zehn Familieneintritte (2 Erwachsene + Kinder). Dafür einfach im untenstehenden Formular Daten ausfüllen und schon nimmt man an der Verlosung teil. Mitspielen ist bis Mittwoch, 15. Juli, um 9 Uhr möglich. Die Gewinner müssen sich die Bänder direkt in der „Krone“-Redaktion (Khevenhüllerstraße 31, 4020 Linz) abholen.
Und an alle, die kein Glück hatten: Die Eintrittsbänder (12/20€) erhält man jetzt schon vorab und am Veranstaltungstag bei den teilnehmenden Institutionen und in der Tourist Information am Linzer Hauptplatz. Von 17 Uhr bis Betriebsschluss gelten die Bänder als Fahrschein der LINZ AG LINIEN bis zur Kernzonengrenze (inkl. Pöstlingbergbahn).