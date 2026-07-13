Verliebter Polizist ließ Strafzettel verschwinden

Einmal zu viel trat am 1. April dieses Jahres eine Steirerin in einer Straße im Bezirk Graz-Straßgang ins Gas – erlaubt gewesen wären nur 30 km/h. Kurz darauf wurde sie von einem Polizisten runtergewunken, dem nicht zu scherzen zumute war – zumindest vorerst. Er führte die von vielen Fahrern gefürchtete Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch und brummte der Frau 20 Euro fürs zu rasante Fahren auf. Die konnte die Dame aber nicht berappen, da sie kein Bargeld bei sich trug und ihre Bankomatkarte gesperrt war. Also stellte er ihr ein bargeldloses Mandat aus.