Studie: KI in Firmen lässt Kompetenzen verkümmern

„Nachwuchskräften KI-freie Entscheidungen ermöglichen“

BCG-Experte Nikolaus Lang warnt davor, dass Nachwuchskräften künftig die grundlegende Übung fehlen könnte. „Wenn wir den jungen Kolleginnen und Kollegen nicht die Möglichkeit geben, im Kleinen KI-frei Entscheidungen zu treffen, dann haben wir das Problem, dass wir in fünf oder zehn Jahren, wenn es dann um das Milliardenwerk geht, eben nicht die richtige Entscheidungsbasis haben“, sagt Lang.