22-Jähriger von Güterzug erfasst und verletzt

In Köstendorf (Salzburg) kam es am späten Sonntagabend zu einem Einsatz, weil ein Fußgänger (22) bei einer ÖBB-Haltestelle im Bereich der Gleise von einem Güterzug erfasst und verletzt worden war. Das Rote Kreuz und die Feuerwehren von Köstendorf und Neumarkt standen im Einsatz.
Als die Rettungskräfte eintrafen, lag der 22-jährige Ungar verletzt neben einem Güterzug, wurde erstversorgt und ins Spital geflogen. Die Feuerwehrkräfte leuchteten die Unfallstelle und den Hubschrauberlandeplatz aus.
Warum der junge Ungar im Bereich Köstendorf-Weng in der Nähe der Gleise unterwegs war, ist nicht bekannt. Die Polizei geht davon aus, dass er dort spazieren war.
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