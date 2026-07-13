22-Jähriger von Güterzug erfasst und verletzt

In Köstendorf (Salzburg) kam es am späten Sonntagabend zu einem Einsatz, weil ein Fußgänger (22) bei einer ÖBB-Haltestelle im Bereich der Gleise von einem Güterzug erfasst und verletzt worden war. Das Rote Kreuz und die Feuerwehren von Köstendorf und Neumarkt standen im Einsatz.