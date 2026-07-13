Kiew feuert wieder Drohnen auf Moskau ab

Mindestens drei Personen sind bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die Region Moskau ums Leben gekommen, fünf weitere verletzt worden.
350 ukrainische Drohnen nahmen seit Sonntagabend die russische Hauptstadt und deren Umland ins Visier. Darüber berichtet der Bürgermeister Sergej Sobjanin.
Die drei Todesopfer seien aus der Moskauer Region Istra zu beklagen, gab der Gouverneur Andrej Worobjow bekannt. In Pionerski brannten fünf private Häuser. Zwei weitere private Häuser wurden im Dorf Babkino in Istra beschädigt.
Hier ist zu sehen, wie eine Drohne in der Oblast Moskau einschlägt:
In Solnetschnogorsk traf die Drohne ein Mehrfamilienhaus. Zwei Personen wurden verletzt. Die Hauswand wurde beschädigt, die Fenster wurden eingeschlagen. In Moschaisk wurden an einem Mehrfamilienhaus Gesims und Fenster beschädigt, so Sobjanin.
Den Großteil der Drohnen schoss man „weit draußen ab“, 50 Drohnen wurden beim Anflug auf Moskau zerstört, erklärte er weiter.
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