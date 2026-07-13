„Mehr Freiheiten bei der künstlichen Befruchtung“

„Alleinstehende Frauen nicht benachteiligen“

Als Familienlandesrätin ist ihr nämlich eines ganz besonders wichtig: Familie beginnt mit Verantwortung und Liebe – nicht mit dem Beziehungsstatus. „Unsere Gesellschaft hat sich verändert. Es gibt viele unterschiedliche Familienformen, und sie alle verdienen Respekt und Anerkennung. Ich halte es für nicht mehr zeitgemäß, dass alleinstehende Frauen gezwungen sind, für eine künstliche Befruchtung ins Ausland zu reisen, während Paaren diese Möglichkeit in Österreich offensteht“, sagt Mair zur „Krone“. Wer es sich finanziell leisten kann, fährt nach Deutschland oder Dänemark. Wer diese Mittel nicht hat, bleibt außen vor. Das schaffe Ungleichheit und benachteilige Frauen allein aufgrund ihres Familienstandes.“