Fahrzeug wurde auf der A12 zum Raub der Flammen

Spektakulärer Brand am Sonntag in Langkampfen (Tiroler Bezirk Kufstein)! Auf der A12 begann der Pkw eines 24-jährigen Einheimischen zu brennen. Er und seine Beifahrerin konnten das Fahrzeug rechtzeitig verlassen. Das Fahrzeug brannte völlig aus.
Der 24-Jährige war gegen 22 Uhr mit seinem Fahrzeug im Gemeindegebiet von Langkampfen auf der Inntalautobahn in Richtung Innsbruck unterwegs. Plötzlich leuchtete eine Fehlermeldung im Fahrzeug auf, weshalb er bei der Ausfahrt Kufstein-Süd von der Autobahn abfuhr.
Wenig später begann das Fahrzeug im Bereich des Motorraums auch schon zu brennen. Der Lenker stellte das Auto ab und verließ rechtzeitig mit seiner 23-jährigen Beifahrerin den Pkw.
Glück im Unglück für Insassen
Das Auto geriet umgehend in Vollbrand und konnte von der Freiwilligen Feuerwehr Kufstein gelöscht werden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Fahrbahn und die Leitschiene wurden beschädigt. Die Straße war bis etwa 23.15 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.
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