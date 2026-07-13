Fahrzeug wurde auf der A12 zum Raub der Flammen

Glück im Unglück für Insassen

Das Auto geriet umgehend in Vollbrand und konnte von der Freiwilligen Feuerwehr Kufstein gelöscht werden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Fahrbahn und die Leitschiene wurden beschädigt. Die Straße war bis etwa 23.15 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.