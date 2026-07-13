„Vertrauen dahin“: Kaum jemand wagt Hormuz-Passage

Praktisch kein Schiffsverkehr

Tatsächlich ist angesichts der Eskalation aber der Verkehr in der Straße von Hormuz praktisch zum Erliegen gekommen. Lediglich sechs Schiffe passierten die wichtige Schifffahrtsroute am Sonntag, wie Schifffahrtsdaten der Firma Kpler zeigen. Das ist die niedrigste Zahl seit fünf Wochen. Vor Beginn des Kriegs Ende Februar passierten täglich mehr als 130 Schiffe die Meerenge.