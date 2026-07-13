„Hand Gottes“ lebt bei Messis Premiere wieder auf

Das soll nun Mittwoch in Atlanta geschehen, wenn die Teams zum sechsten Mal bei einer WM aufeinandertreffen, erstmals im Halbfinale. „Jeder erinnert sich an das Spiel 1986. Es sind legendäre Tore – nun ja, es gab zwei legendäre Tore“, weiß Englands Teamchef Thomas Tuchel. Im Aztekenstadion hatten die Three Lions“ bei dieser WM Mexiko mit dem 3:2 aus dem Achtelfinale gekickt, Tuchel dabei bereits betont: „Wir sind nicht hier, um Rache zu üben, das ergäbe absolut keinen Sinn. Wir sind hier, um ein neues Kapitel zu schreiben.“ Das gilt erst recht für kommenden Mittwoch, wenn selbst Lionel Messi mit 39 Jahren noch eine Premiere erlebt: „Gegen England zu spielen, ist immer etwas Besonderes – speziell für mich, denn es wird das erste Mal sein“, fiebert Argentinien Superstar diesem Kracher entgegen.