WM-Legende soll Uruguay aus Fußball-Krise führen

Nach dem bitteren Gruppen-Aus bei der WM wird wohl niemand Geringerer als Diego Forlan den Trainerposten von Uruguays Nationalteam übernehmen. Wie die spanische „Marca“ schreibt, soll der WM-Held von 2010 zumindest bis März 2027 als Teamchef der Südamerikaner fungieren.
Unentschieden gegen Saudi-Arabien und Kap Verde, Niederlage gegen Spanien. Bei der Fußball-WM in Nordamerika schied Uruguay ohne einen einzigen Sieg aus, bereits während dem Turnier soll es zu großen Spannungen zwischen der Mannschaft und Teamchef Marcelo Biesla gekommen sein.
Frischer Wind
Die Konsequenz: Unmittelbar nach dem Ausscheiden gab der Argentinier seinen Rücktritt bekannt, Verband und Fans fordern einen Umbruch. Wer es richten soll? Diego Forlan, seines Zeichens fünffacher Torschütze bei der WM 2010 und mit dem Goldenen Ball für den besten Spieler des Turniers ausgezeichnet.
Bis kommenden März soll der 47-Jährige sowohl die A- als auch die U20-Nationalmannschaft betreuen, erst dann soll über die weitere Besetzung des Trainerteams entschieden werden.
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