WM-Legende soll Uruguay aus Fußball-Krise führen

Frischer Wind

Die Konsequenz: Unmittelbar nach dem Ausscheiden gab der Argentinier seinen Rücktritt bekannt, Verband und Fans fordern einen Umbruch. Wer es richten soll? Diego Forlan, seines Zeichens fünffacher Torschütze bei der WM 2010 und mit dem Goldenen Ball für den besten Spieler des Turniers ausgezeichnet.